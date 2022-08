W akademikach w Lublinie od października będzie drożej średnio o kilkanaście procent. Podniesienie opłat władze uczelni tłumaczą wzrostem kosztów utrzymania, m.in. wyższymi opłatami za światło, gaz i wodę.

Miasteczko akademickie UMCS, UP w Lublinie / Krzysztof Kot, RMF FM

Największy w Lublinie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej posiada 9 domów studenckich, w których oferuje ok. 2400 miejsc. Są to pokoje 1 i 2-osobowe o różnym standardzie, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opłaty miesięczne za miejsce w domach studenckich UMCS w roku akademickim 2022/2023, w stosunku do roku ubiegłego, wzrosną o około 10 proc.. Jak informuje uczelnia, wynika to ze wzrostu kosztów utrzymania, ze szczególnym uwzględnieniem opłat za media (światło, gaz, woda).

Przykładowo, w zeszłym roku miejsce w pokoju 1-osobowym w DS. Amor kosztowało 380 zł, od października będzie to 420 zł. W DS. Kronos w ubiegłym roku student za miejsce w pokoju 2-osobowym płacił 455 zł, od najbliższego roku akademickiego będzie to 500 zł. Krótko mówiąc: opłaty uzależnione są od standardu pokoju i w tym momencie wahają się od 425 zł za miejsce w pokoju 2-osobowym w DS. Amor do 770 zł za pokój 1-osobowy w DS. Kronos.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Kilkunastoprocentowe podwyżki zapowiada też Uniwersytet Przyrodniczy. Powód ten sam: podwyżki cen mediów. Opłaty będą zróżnicowane zależnie od standardu. Jak pisze UP, w cenie rozróżniany jest standard wykończenia. Świeżo wyremontowany, nowoczesny akademik "Eskulap" w centrum miasta ma inną cenę niż akademiki w dzielnicy Felin, na obrzeżach Lublina.

Miesięczna opłata za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym w akademiku na Miasteczku Akademickim w centrum np. w obiektach Cebion czy Dodek wyniesie 520 zł, a w Eskulapie 800 zł. Na obrzeżach Lublina, w akademikach Broadway czy Manhattan: 470 zł.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim opłaty wzrosną o ok. 14. proc. W akademikach KUL mogą być zakwaterowani studenci z innych uczelni np. niepublicznych, które nie posiadają własnych obiektów. Wysokości opłat za miejsce w domach studenckich KUL. dla studentów KUL i studentów UMCS, KUL, UM, UP, PL, WSPiA, WSSP, WSEI, WSNS, w tym obcokrajowców. Do ceny trzeba wówczas doliczyć 8 proc. podatku VAT.

Ceny uzależnione są m.in. od metrażu pokoi. Na przykład w Żeńskim Domu Studenckim, przy ul. Konstantynów 1, pokój 1-os. w segmencie kosztuje 710 zł, pokój 2-os. w segmencie 460 zł, pokój 2-os. tzw. 15 - 490 zł, pokój 1-os. duży metraż (bl. A) 520 zł, pokój 1-os. mały metraż (bl. A) 440 zł, a pokój 2-os. (bl. A) 390 zł.

Opłaty w Męskim Domu Studencki, przy ul. Konstantynów 1 B to: pokój 1-os. 690 zł, pokój 2-os. 460 zł, pokój 2-os. w segmencie 480 zł, pokój 3-os. 390 zł. Z kolei w Męski Dom Studencki w centrum miasta przy Niecałej opłaty to: pokój 1-os. 690 zł, pokój 1-os. z prysznicem 780 zł, pokój 1-os. o zwiększonej powierzchni 750 zł, pokój 2-os. 520 zł.

Władze Politechniki Lubelskiej dopiero w najbliższych dniach podejmą decyzję dot. podwyżek cen zakwaterowania w domach studenckich, będących skutkiem wzrostu kosztów eksploatacji. Trwają ostatnie analizy ekonomiczne i formalno-prawne w sprawie ich wprowadzenia.