Wpadka po 20 latach życia w ukryciu. Lubelscy „łowcy głów” namierzyli we Włoszech 61-letnią oszustkę. Pracownica banku w latach 2001-2003 oszukała blisko 50 osób na łączną kwotę ponad 85000 zł. Do odsiadki ma ponad 5 lat i 6 miesięcy. Wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwoną Notę Interpolu i 5 listów gończych.

Ekstradycja 61-latki / Policja

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie ustalili, że 61-latka ukrywa się we Włoszech. Za poszukiwaną wydane były: Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwona Nota Interpolu i 5 listów gończych.

Dzięki współpracy z policjantami z Włoch i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP udało się doprowadzić do ekstradycji 61-latki do Polski.

Kobieta poszukiwana była od 2005 roku. W latach 2001- 2003, pracując w jednym z oddziałów bankowych w Krasnymstawie, wielokrotnie podrabiała podpisy klientów, wykorzystywała ich dane oraz brała udział w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której wyłudzała kredyty między innymi na fikcyjny montaż samochodowych instalacji gazowych. Łącznie wyłudziła pond 85 tys. złotych.

Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami Polski od 20 lat. Zatrzymana została na terenie Włoch.

61-latka trafiła już do zakładu karnego. Ma odsiedzieć w więzieniu 5 lat i 6 miesięcy.