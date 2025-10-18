Katarzyna W., skazana za zabójstwo półrocznej córki Madzi z Sosnowca, odsiedziała już ponad połowę 25-letniego wyroku. Według najnowszych informacji Onetu, przygotowuje się do życia na wolności, zmieniła nazwisko i stara się być wzorową osadzoną. W 2032 roku będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

12 lat temu Katarzyna W. matka małej Madzi z Sosnowca usłyszała wyrok 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córeczki. / Łukasz Kalinowski / East News

Katarzyna W., skazana za zabójstwo córki, odsiedziała już ponad połowę wyroku i przygotowuje się do ewentualnego warunkowego zwolnienia w 2032 roku.

W więzieniu zmieniła swoje zachowanie: podjęła pracę, spłaca długi i unika konfliktów, starając się przekonać władze penitencjarne o swojej przemianie.

Po wyjściu na wolność będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością, w tym z wysokim zadłużeniem i koniecznością odnalezienia się poza murami więzienia.

Więcej ciekawych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Przełom w postawie Katarzyny W.

Katarzyna W., matka zamordowanej w 2012 roku Madzi z Sosnowca, odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Po 12 latach pobytu za kratami, skazana zmieniła swoje zachowanie - spokorniała, zmieniła nazwisko i podjęła pracę w zakładzie karnym w Lublińcu. Według informacji, połowa wyroku to dla wielu osadzonych moment przełomowy, w którym zaczynają myśleć o przyszłości i możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność.

Trudne początki i izolacja

Jak relacjonuje Onet, w pierwszych latach po skazaniu Katarzyna W. była izolowana od innych osadzonych, a jej zachowanie budziło niechęć współwięźniarek. Przechodziła przez kolejne etapy: bunt, rozpacz i w końcu wyciszenie. Z czasem przestała się wyróżniać i zaczęła dostosowywać do więziennej rzeczywistości.

Spłata długu i przygotowania do wyjścia na wolność

Na Katarzynie W. ciąży także dług przekraczający 140 tys. zł, będący wynikiem kosztów poszukiwań rzekomego porywacza Madzi. Obecnie spłaca zadłużenie dzięki pracy w więzieniu, choć tempo spłaty jest powolne. W 2032 roku będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie, jednak po wyjściu na wolność czeka ją wiele wyzwań, w tym konieczność znalezienia pracy i mieszkania.