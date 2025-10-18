Na autostradzie A2 w województwie lubuskim, pomiędzy węzłami Jordanowo a Torzym, doszło do poważnego wypadku drogowego. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały przetransportowane do szpitala. Ruch w kierunku granicznego Świecka został całkowicie wstrzymany.
- Wypadek miał miejsce pomiędzy węzłami Jordanowo a Torzym.
- W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy i ciężarówka.
- Jedna osoba zginęła na miejscu, trzy zostały ranne i przewiezione do szpitala.
- Ruch na jezdni w kierunku Świecka został całkowicie zablokowany.
Do służb zgłoszenie o wypadku wpłynęło w sobotę o godzinie 9:50. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy dachował po zderzeniu z ciężarówką. W pojeździe osobowym podróżowały cztery osoby - niestety, jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, a pozostałe trzy zostały przetransportowane do szpitala.
W wyniku wypadku ruch na autostradzie A2 w kierunku granicy z Niemcami został całkowicie wstrzymany. Kierowcy są kierowani na objazd drogą krajową nr 92. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policji.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia - ruch zostanie przywrócony po zakończeniu czynności dochodzeniowych i usunięciu uszkodzonych pojazdów.
Policjanci prowadzą na miejscu czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn i przebiegu wypadku. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność oraz o śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na drodze.