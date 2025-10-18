Nowe informacje pojawiły się w sprawie śmierci młodej kobiety, której ciało znaleziono w windzie jednego z bloków przy ul. Brogi w dzielnicy Olsza w Krakowie. Do makabrycznego odkrycia doszło na początku roku w Krakowie. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec do sądu trafił akt oskarżenia wobec znajomych zmarłej kobiety - Mateusza P. oraz Lidii Ż.

W styczniu 2025 roku w windzie jednego z bloków w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Ta historia wywołała falę emocji nie tylko w stolicy Małopolski. Krakowscy policjanci zgłoszenie o znalezionych zwłokach młodej kobiety otrzymali 30 stycznia 2025 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że policyjni śledczy nie znaleźli na ciele martwej kobiety obrażeń, które mogłoby świadczyć o przyczynie śmierci niespełna 30-latki.

Tragedia na krakowskiej Olszy. Nowe informacje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Oliwia Bożek-Michalec przekazała nowe informacje w sprawie.

Owocem trwającego od kilku miesięcy śledztwa w tej sprawie jest akt oskarżenia, jaki do sądu skierowała Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód wobec Mateusza P. i Lidii Ż. Prokuratura zarzuca znajomym zmarłej kobiety przestępstwo z art. 162 par 1 Kodeksu karnego, czyli nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia

Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że na krótko przed śmiercią kobieta była w mieszkaniu Mateusza P. Tam znaleziono co najmniej kilkaset opakowań leków na receptę, a także 14 gr marihuany, igły, strzykawki jak również kilkanaście telefonów komórkowych i gotówkę o znacznej wartości.

Oskarżonym w tej sprawie grozi kara do 3 lat więzienia.