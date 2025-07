Nad Polską przechodzą intensywne opady deszczu i burze. W wielu przypadkach ich efektem są połamane drzewa. O tym, jak niebezpieczne może być usuwanie takich przeszkód samodzielnie, przekonał się 56-latek z Lubelszczyzny.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Parczew / Policja

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Parczewie, 56-latek w poniedziałkowe popołudnie pojechał na swoje pole w miejscowości Lipniak, by zbierać bele siana. Chciał też wyciąć uszkodzone przez burzę drzewo. Gdy to robił, jedna z gałęzi uderzyła go w głowę.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był nieprzytomny i miał obrażenia głowy. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Policjanci badają okoliczności tego wypadku.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców 10 województw, w którym ostrzega przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu.

"Uwaga! 08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe" - taką treść mają SMS-y rozesłane przez RCB.



Zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy / Maciej Zieliński / PAP