Pociągi omijają stację kolejową w Opolu i są kierowane na objazdy. W sobotę w przyległym do niej budynku centrum sterowania ruchem pojawił się dym. Ewakuowano wszystkich pracowników - informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.

Stacja kolejowa Opole Zachodnie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę po godzinie 16 w rozdzielni elektrycznej przy stacji Opole Zachód zauważono dym.

Doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował silne zadymienie budynku.

Ewakuowano wszystkich pracowników centrum sterowania ruchem.

Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 (Opole Zachodnie - Wrocław Brochów), 287 (Opole Zachodnie - Nysa) oraz 288 (Brzeg - Nysa).

W sobotę po godz. 16 pracownicy lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym przy stacji Opole Zachodnie zauważyli dym w rozdzielni elektrycznej. Na miejsce od razu wysłano trzy zastępy strażackie.



Doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował duże zadymienie. Cały budynek wypełnił się dymem - powiedział reporterowi RMF FM młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej.

Ewakuowano wszystkich sześciu pracowników. W tej chwili trwa odddymianie pomieszczeń. Na miejscu wciąż są strażacy, przyjechali także energetycy z PKP, którzy mają ustalić, gdzie i dlaczego pojawił się dym.

Pociągi skierowano na trasy objazdowe.



Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 - na odcinku Opole Zachodnie-Wrocław Brochów, 287 - na odcinku Opole Zachodnie-Nysa oraz linii 288 na odcinku Brzeg-Nysa - poinformowała Katarzyna Dobrut Michalska z PKP PLK.

Sprawę wyjaśnia specjalnie powołana komisja kolejowa.