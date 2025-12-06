Pociągi omijają stację kolejową w Opolu i są kierowane na objazdy. W sobotę w przyległym do niej budynku centrum sterowania ruchem pojawił się dym. Ewakuowano wszystkich pracowników - informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.
- W sobotę po godzinie 16 w rozdzielni elektrycznej przy stacji Opole Zachód zauważono dym.
- Doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował silne zadymienie budynku.
- Ewakuowano wszystkich pracowników centrum sterowania ruchem.
- Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 (Opole Zachodnie - Wrocław Brochów), 287 (Opole Zachodnie - Nysa) oraz 288 (Brzeg - Nysa).
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
W sobotę po godz. 16 pracownicy lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym przy stacji Opole Zachodnie zauważyli dym w rozdzielni elektrycznej. Na miejsce od razu wysłano trzy zastępy strażackie.
Doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował duże zadymienie. Cały budynek wypełnił się dymem - powiedział reporterowi RMF FM młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej.
Ewakuowano wszystkich sześciu pracowników. W tej chwili trwa odddymianie pomieszczeń. Na miejscu wciąż są strażacy, przyjechali także energetycy z PKP, którzy mają ustalić, gdzie i dlaczego pojawił się dym.
Pociągi skierowano na trasy objazdowe.
Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 - na odcinku Opole Zachodnie-Wrocław Brochów, 287 - na odcinku Opole Zachodnie-Nysa oraz linii 288 na odcinku Brzeg-Nysa - poinformowała Katarzyna Dobrut Michalska z PKP PLK.
Sprawę wyjaśnia specjalnie powołana komisja kolejowa.