Bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał zezwolenia na budowę odcinka A2 między Kijowcem a Dobryniem oraz dla S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem. Na przełomie roku oddany do ruchu ma być 67-kilometrowy fragment A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej.

Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na budowę kolejnego odcinka A2 / GDDKiA

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował na czwartkowej konferencji o wydaniu zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 17-kilometrowego odcinka S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem oraz dla ponad 9-kilometrowego fragmentu A2 między Kijowcem a Dobryniem.

To bardzo ważne inwestycje, uzupełniające sieć komunikacyjną i infrastrukturalną naszego regionu, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny - podkreślił wojewoda.

Odcinek A2 między miejscowością Kijowiec a Dobryniem

Ponad 9-kilometrowy odcinek A2 między Kijowcem a Dobryniem to fragment autostrady, który umożliwi w przyszłości m.in. dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie. Inwestycja przewiduje budowę węzła Dobryń i pary MOP-ów: Kijowiec Północ i Południe.

Jeszcze w czerwcu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na projekt i budowę tego fragmentu autostrady. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację tego fragmentu autostrady, nie wliczając okresów zimowych (od połowy grudnia do połowy marca).

Marek Żmijan z lubelskiego oddziału GDDKiA wyjaśnił, że na przełomie 2025 i 2026 r. przewidziane jest oddanie do użytku 67-kilometrowego odcinka A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Fragment Kijowiec-Dobryń jest kontynuacją tych działań i zwieńczeniem tak ambitnego planu, jakim jest domknięcie sieci autostradowej i możliwość połączenia tego regionu nie tylko z Warszawą, ale i zachodnią częścią Europy - dodał Żmijan.

Jak przebiega budowa wschodniej części A2?

Budowa wschodniej części autostrady A2 jest na różnych etapach zaawansowania. Na odcinku pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską budowa podzielona została na cztery zadania - trzy z nich są jeszcze w realizacji. Budowa odcinka Siedlce Południe - Malinowiec jest zaawanasowana w 75 procentach, Malinowiec - Łukowisko w 63 procentach, a Łukowisko - Swory w 67 procentach.

Wykonawcy realizują prace związane m.in. z układaniem kolejnych warstw nawierzchni, budową obiektów mostowych, urządzeń infrastruktury podziemnej, montażem ekranów akustycznych i barier energochłonnych.

Fragment Swory - Biała Podlaska jest już wybudowany i wydana została decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. "Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach" - zaznaczyła GDDKiA w komunikacie. Zaś oddanie do ruchu odcinka Siedlce Południe - Malinowiec będzie połączone z udostępnieniem 2 km odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe.

Budowa drogi S17

Ponad 17-kilometrowy odcinek S17 rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej dk17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Wybudowanych zostanie także m.in. 13 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty i osiem wiaduktów, a także 43 przejścia dla zwierząt.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex, która zrealizuje ją za ok. 598 mln zł, z czego 61 mln euro stanowi dofinansowanie unijne. Roboty rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca br., a według deklaracji firmy oddanie trasy dla kierowców planowane jest w czerwcu 2027 r.

Droga ekspresowa S17 z miejscowości Piaski pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Cała trasa ma być gotowa do 2030 r. Większość odcinków zostanie udostępniona dla kierowców na przełomie 2027 i 2028 r. Ostatnie uruchomione będą fragmenty drogi między Łopiennikiem a Krasnymstawem oraz od węzła Zamość-Sitaniec do węzła Zamość -Wschód.