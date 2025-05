Co ujawnienie tych dokumentów oznacza dla Rosji?

Portal Danwatch wśród milionów dokumentów znalazł szczegółowe plany budowy i modernizacji bazy w pobliżu miasta Jasny. Tam od 2019 r. przechowywany jest hipersoniczny pocisk szybujący Avangard.



W dokumentacji przetargowej znalazły się m.in. opisy zastosowanych systemów bezpieczeństwa, w tym lokalizacja czujników aktywności sejsmicznej i radioaktywności, a także kamer. Można dowiedzieć się o miejscu przebywania żołnierzy oraz przechowywania broni.



Eksperci cytowani przez duńskie i niemieckie media zwracają uwagę, że odtajnienie tak szczegółowego materiału może wyrządzić Rosji szkody. W najgorszym wypadku nowe bazy broni jądrowej będą podatne na ataki.

Zachodni wątek

Inny wątek ustaleń Danwatch i "Der Spiegel" to wykorzystywanie przez Rosję do modernizacji swoich baz części pochodzących z Danii, w tym zaworów, pomp i izolacji, prawdopodobnie wyprodukowanych przez rosyjskie oddziały duńskich spółek. Koncerny Danfoss i Grundfos sprzedały swoje udziały w Rosji w 2022 r., ale producent izolacji Rockwool posiada jeszcze cztery fabryki. Wszystkie trzy firmy zaprzeczyły, aby ich części były wykorzystywane w obiektach wojskowych. Twierdzą także, że nie naruszyły żadnych sankcji.



Według dokumentów do budowy bazy w Jasnym zamówiono i dostarczono również produkty od dużych firm z Niemiec, Francji, Włoch, Holandii oraz Szwajcarii.