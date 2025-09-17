Prokuratura Okręgowa w Zamościu zarządziła poszukiwania mężczyzny podejrzanego o grożenie śmiercią i znieważenie obywateli Senegalu podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk 2025". Śledztwo zostało zawieszone, ponieważ sprawca opuścił Polskę i nie ustalono jego miejsca pobytu.

Prokuratura poszukuje podejrzanego o rasistowskie okrzyki na festiwalu Eurofolk w Zamościu / Marek BAZAK/East News / East News

Prokuratura Okręgowa w Zamościu poinformowała o zawieszeniu śledztwa dotyczącego incydentu, do którego doszło 8 lipca podczas 22. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk 2025". W wydarzeniu uczestniczyły zespoły z różnych krajów, w tym z Senegalu, Indii i Kolumbii.

Jak przekazał rzecznik prokuratury, prok. Rafał Kawalec, w toku postępowania ustalono przebieg zdarzenia oraz dane personalne sprawcy. "Śledztwo w niniejszej sprawie w dniu 12 września 2025 r. zostało zawieszone z uwagi na to, iż ustalony sprawca, po popełnieniu czynu objętego niniejszym postępowaniem, opuścił terytorium RP, nie ustalono miejsca jego pobytu i w związku z tym zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego. Wobec podejrzanego zarządzono poszukiwania" - poinformował Kawalec.

Do prokuratury trafiły materiały z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Śledczy ustalili, że podejrzany dopuścił się gróźb zabójstwa oraz publicznego znieważania obywateli Senegalu z powodu ich przynależności rasowej. Za te przestępstwa grozi do pięciu lat więzienia. Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy, ponieważ nie przeprowadzono jeszcze czynności procesowych z podejrzanym.

Wulgarne okrzyki na ulicach Zamościa

O sprawie głośno zrobiło się po wpisie prezydenta Zamościa Rafała Zwolaka w mediach społecznościowych. Opisał on sytuację, w której do idących ulicą zagranicznych uczestników festiwalu "jakieś osoby wykrzykiwały w ich kierunku: Wyp...ać czarnuchy do Afryki, wyp...ać czarnuchy". "Choć przekazu nie rozumieli, zobaczyli jednak wrogość" - napisał Zwolak, odnosząc się do reakcji zagranicznych artystów.

Prezydent miasta podkreślił, że granica została przekroczona, a agresja wobec gości festiwalu jest efektem działań niektórych polityków i środowisk, które "nakręcają spiralę strachu i nienawiści wobec imigrantów, uchodźców i tych 'innych'". Jego zdaniem takie działania mają na celu budowanie kapitału politycznego na strachu.

Rafał Zwolak przypomniał, że od 22 lat festiwal Eurofolk w Zamościu był świętem radości, tolerancji i otwartości na świat. "Zamość od wieków był miastem otwartym na inne kultury i narody. Taki był zamysł jego założyciela Jana Zamoyskiego" - podkreślił prezydent.