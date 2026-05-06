W związku z pożarem w Puszczy Solskiej Roztoczański Park Narodowy został zamknięty dla odwiedzających. Wprowadzenie zakazu ma też związek z suszą oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W akcji gaśniczej uczestniczą setki strażaków, śmigłowce i żołnierze WOT.

Do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego / Roztoczański Park Narodowy / Państwowa Straż Pożarna

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dyrekcja ogłosiła decyzje

O wprowadzeniu zakazie wstępu na obszary leśne Roztoczańskiego PN do chwili opanowania zagrożenia pożarowego w Puszczy Solskiej oraz poprawy warunków atmosferycznych poinformowała dyrekcja parku.

Pożar wystąpił - jak podano - 10 km na południe od Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W związku z sytuacją pracownicy parku prowadzą działania prewencyjne oraz wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów.

Apel o rozwagę

Przyrodnicy zaapelowali o odpowiedzialne zachowanie, bo "obecna sytuacja pożarowa w regionie jest bardzo poważna".

"Wysokie temperatury, niska wilgotność ściółki leśnej oraz prognozowany silny wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i zwiększają ryzyko powstawania kolejnych pożarów" - podkreśliła dyrekcja.

Ogromne siły zaangażowane w gaszenie pożaru