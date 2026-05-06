W związku z pożarem w Puszczy Solskiej Roztoczański Park Narodowy został zamknięty dla odwiedzających. Wprowadzenie zakazu ma też związek z suszą oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W akcji gaśniczej uczestniczą setki strażaków, śmigłowce i żołnierze WOT.
O wprowadzeniu zakazie wstępu na obszary leśne Roztoczańskiego PN do chwili opanowania zagrożenia pożarowego w Puszczy Solskiej oraz poprawy warunków atmosferycznych poinformowała dyrekcja parku.
Pożar wystąpił - jak podano - 10 km na południe od Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W związku z sytuacją pracownicy parku prowadzą działania prewencyjne oraz wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów.
Przyrodnicy zaapelowali o odpowiedzialne zachowanie, bo "obecna sytuacja pożarowa w regionie jest bardzo poważna".
"Wysokie temperatury, niska wilgotność ściółki leśnej oraz prognozowany silny wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i zwiększają ryzyko powstawania kolejnych pożarów" - podkreśliła dyrekcja.
Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął ok. 300 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny.
W akcji gaśniczej bierze udział w środę kilkuset strażaków oraz śmigłowce i samoloty gaśnicze. Od rana wspiera ich 70 żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z pododdziałów z Zamościa i Kraśnika. Zajmują się zabezpieczeniem rejonu działań oraz lokalizowaniem zarzewi ognia i dogaszaniem pogorzelisk, m.in. poprzez przekopywanie i wygaszanie tlących się miejsc.
Ogień objął część Puszczy Solskiej - to rozległy obszar leśny, z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. Puszcza zajmuje powierzchnię ponad 79 tys. ha, położona jest w województwie lubelskim (w powiatach biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim) oraz województwie podkarpackim (powiat lubaczowski).
Do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie i jego sąsiedztwie.
W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.