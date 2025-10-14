Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiesił w obowiązkach prof. Andrzeja K., znanego prawnika i wykładowcę. Wobec profesora toczą się postępowania dyscyplinarne oraz proces karny dotyczący znęcania się nad żoną.

Profesor UMCS zawieszony. Toczą się wobec niego postępowania dyscyplinarne i karne / Shutterstock

Profesor UMCS, Andrzej K., został zawieszony na sześć miesięcy przez rektora z powodu toczących się postępowań dyscyplinarnych i karnych.

Wykładowca był już odsunięty od zajęć po skargach studentów na obraźliwe i seksistowskie zachowania.

Obecnie toczą się w jego sprawie dwa postępowania dyscyplinarne oraz proces karny.

Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, zdecydował o zawieszeniu prof. Andrzeja K. w obowiązkach nauczyciela akademickiego na sześć miesięcy. Jak poinformowała Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego uczelni, zawieszenie może zostać przedłużone. Rektor, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obniżył także wynagrodzenie profesora.

Prof. Andrzej K., wieloletni wykładowca i specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, został odsunięty od prowadzenia zajęć już w ubiegłym roku. Powodem były skargi studentów i studentek, którzy relacjonowali w mediach, że wykładowca miał ich obrażać, używać wulgaryzmów oraz seksistowskich komentarzy. Sam profesor w oświadczeniu odpierał zarzuty, podkreślając swoje osiągnięcia naukowe i krytykując uczelnię oraz środowisko prawnicze.

Jak przekazała uczelnia, wobec profesora prowadzone są dwa postępowania dyscyplinarne. Jedno z nich dotyczy zarzutów związanych z zachowaniem wobec studentów, drugie - skierowania aktu oskarżenia do sądu w innej sprawie. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków przez rzecznika dyscyplinarnego.

Proces karny za znęcanie się nad żoną

We wtorek przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód rozpoczął się proces karny przeciwko prof. Andrzejowi K. Prokuratura Okręgowa w Lublinie oskarżyła go o znęcanie się psychiczne nad żoną w latach 2002-2022. Według śledczych, profesor miał wszczynać awantury domowe, poniżać i deprecjonować małżonkę, wyrzucać jej rzeczy z domu, uniemożliwiać powrót do mieszkania oraz grozić pozbawieniem życia. Za zarzucane czyny grozi do 5 lat więzienia. Sąd, ze względu na "ważny interes prywatny oskarżycielki prywatnej", wyłączył jawność rozprawy.

Prof. Andrzej K. to radca prawny, autor ponad 300 opinii prawnych oraz blisko 400 publikacji naukowych. W przeszłości pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS, kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz konsula honorowego RFN w Lublinie. Zasiadał w radach nadzorczych spółek, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., i był arbitrem sądów arbitrażowych. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi RFN.