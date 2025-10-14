8 grudnia - właśnie wtedy rozpocznie się proces europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku i uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie także w 2023 roku. Termin wyznaczył we wtorek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe.

Europoseł, kandydat w na fotel prezydenta RP Grzegorz Braun pali flagę Unii Europejskiej, Katowice, 06.05.2025 / Michał Meissner / PAP

Proces Grzegorza Brauna rozpocznie się 8 grudnia o godz. 9.

Na sądowym posiedzeniu organizacyjnym ustalono terminy rozpraw, które potrwają aż marca przyszłego roku.

Proces skrajnie prawicowego polityka dotyczy m.in. zgaszenia świec chanukowych gaśnicą w Sejmie.

Sprawa obejmuje także incydenty z 2022 i 2023 roku, w tym uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej w krakowskim sądzie.

Czy Braun ma zamiar się stawić? O tym przeczytasz poniżej.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

O terminie rozpoczęcia procesu skrajnie prawicowego europosła Grzegorza Brauna poinformowały w sądzie strony tej sprawy – prokurator oraz obrona – po zakończeniu niejawnego tzw. posiedzenia organizacyjnego w tej sprawie. Termin wyznaczono na 8 grudnia na godz. 9.

Wtorkowe posiedzenie miało charakter czysto techniczny, głównie służyło ustaleniu terminów rozpraw, których będzie sporo, sięgają marca przyszłego roku – poinformował obrońca Brauna, mec. Krzysztof Łopatowski.

Jak zapewnił, oskarżony europoseł będzie na rozprawie 8 grudnia.

Prokuratura informowała latem, że zarzuty dotyczą m.in. „zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”. Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. i w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r. oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r.

Łącznie sprawa obejmuje siedem czynów zarzucanych Braunowi.

Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe, 12.12.2023 / Piotr Molecki/East News / East News

Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do praskiego sądu rejonowego w lipcu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia, czyli zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii, zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje właśnie sąd praski.