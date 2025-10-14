W sobotni wieczór, 11 października 2025 roku, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z domów na terenie gminy Kamień. Według przekazanych informacji doszło tam do przemocy - mąż uderzył swoją żonę w twarz. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Awantura domowa w gminie Kamień: pijani rodzice zatrzymani, policjanci zaopiekowali się dzieckiem, źródło: KMP Chełm / Policja

Policjanci interweniowali podczas awantury domowej, zatrzymując nietrzeźwych rodziców 2-letniej dziewczynki.

Dziecko było zaniedbane i głodne, jednak nie odniosło obrażeń - do czasu przekazania do placówki opiekuńczo-wychowawczej opiekowali się nim funkcjonariusze.

Matka dziewczynki usłyszała zarzuty, a ojcu grożą dalsze konsekwencje prawne.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali 43-letnią kobietę oraz jej 50-letniego męża. Oboje byli pod wyraźnym wpływem alkoholu - badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 1,3 promila alkoholu w organizmie, a jej mąż 1,5 promila. W mieszkaniu przebywała także ich niespełna 2-letnia córka, która była pod ich opieką w czasie interwencji.

Policjanci szybko ocenili sytuację - dziewczynka była zaniedbana i głodna, jednak na szczęście nie doznała żadnych obrażeń fizycznych. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu rodziców, a na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła poszkodowaną kobietę do szpitala. Tam udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej.

Policjanci opiekują się dzieckiem do czasu przekazania do placówki

W związku z zaistniałą sytuacją Sąd Rodzinny i Nieletnich zdecydował o natychmiastowym przekazaniu dziewczynki pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do czasu przyjazdu pracowników placówki, opiekę nad dzieckiem przejęli policjanci. Funkcjonariusze uspokoili przestraszoną 2-latkę, przebrali ją i nakarmili mlekiem z butelki, dbając o jej komfort i bezpieczeństwo.

Konsekwencje prawne dla rodziców

Matka dziewczynki usłyszała już zarzuty związane z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Wobec ojca prowadzone są dalsze czynności procesowe. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.