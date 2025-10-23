W minioną niedzielę w polskich parafiach przeprowadzono doroczne liczenie wiernych uczestniczących w mszach świętych oraz przystępujących do komunii. Wyniki i postawę parafian skomentował w mocnych słowach ks. Daniel Wachowiak, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach, nazywając niektóre zachowania "żenującą hipokryzją". Jego wpis wywołał szeroką dyskusję na temat religijności Polaków i ich obecności w kościele.

Proboszcz o liczbie wiernych: "Wolę pusty kościół niż pełen hipokrytów" / Shutterstock

W parafii ks. Daniela Wachowiaka frekwencja na niedzielnej mszy wyniosła niespełna 20 proc., co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich lat.

Proboszcz ostro skrytykował postawę osób deklarujących wiarę, ale nieuczestniczących regularnie w praktykach religijnych.

Liczenie wiernych to coroczna praktyka w polskich parafiach, która ujawnia rzeczywisty poziom uczestnictwa w życiu Kościoła.

Doroczne liczenie wiernych w polskich parafiach

Każdej jesieni w parafiach w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych. To ważny moment dla Kościoła katolickiego, pozwalający na ocenę faktycznego zaangażowania religijnego parafian. W minioną niedzielę zgodnie z tradycją zliczano zarówno osoby obecne na mszach świętych, jak i te przystępujące do komunii. Wyniki tych statystyk są skrupulatnie analizowane przez duchownych oraz instytucje zajmujące się badaniem religijności społeczeństwa.

Dane z parafii w Koziegłowach

Jedną z parafii, która opublikowała szczegółowe dane, jest parafia św. Brata Alberta w Koziegłowach w województwie wielkopolskim. Proboszcz ks. Daniel Wachowiak poinformował, że w niedzielnych mszach uczestniczyło 609 osób, z czego 243 to mężczyźni, a 366 kobiety. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby uczestników - w 2023 roku było ich 573, a w 2022 roku 532.

Oficjalna liczba mieszkańców parafii wynosi 3812 osób. Po odjęciu około 20 proc. (osoby nieochrzczone, starsze, niepełnosprawne, małe dzieci), liczba osób zobowiązanych do uczestnictwa w mszy świętej wynosi 3049. Oznacza to, że frekwencja w tym roku wyniosła 19,97 proc., co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 17,44 proc. w 2024 roku i 18,78 proc. w 2023 roku.

Do komunii świętej przystąpiło 284 wiernych, w tym 88 mężczyzn i 196 kobiet. W poprzednich latach liczby te były nieco niższe - w 2024 roku było to 265 osób, a w 2023 roku 240.

Proboszcz krytycznie o postawie wiernych

Komentując wyniki spisu, ks. Daniel Wachowiak nie krył rozczarowania postawą części parafian. W swoim wpisie w mediach społecznościowych nazwał zachowanie osób deklarujących wiarę, ale nieuczestniczących regularnie w mszy świętej, "żenującą hipokryzją". Zwrócił uwagę, że wielu Polaków domaga się sakramentów i zaświadczeń potrzebnych do tego, aby zostać chrzestnym, jednocześnie nie angażując się w życie wspólnoty parafialnej.

Duchowny podkreślił, że niezależnie od starań księży, część społeczeństwa zawsze znajdzie wymówkę, by nie uczestniczyć w nabożeństwach. "Wolę pusty kościół niż pełen hipokrytów" - napisał, wyrażając swoje stanowisko wobec powierzchownej religijności.