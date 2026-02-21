Pożar wybuchł w sobotę w domu pomocy społecznej w Szczawnie (Lubuskie). Ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy. Dziewięć osób trafiło do szpitali, część z poparzeniami. Jedna osoba zmarła.

Pożar DPS w Szczawnie. / KW PSP Gorzów Wielkopolski /

Pożar wybuchł w sobotę w domu pomocy społecznej w Szczawnie (woj. lubuskie).

Ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy DPS. Jest jedna ofiara śmiertelna.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W Szczawnie w powiecie krośnieńskim trwa akcja gaśnicza w domu pomocy społecznej.

Ewakuowano blisko 100 podopiecznych DPS-u. Na miejscu działają strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Jeszcze przed przyjazdem służb pracownicy domu pomocy społecznej rozpoczęli ewakuację pensjonariuszy.

Dziewięć osób trafiło do szpitali, część z poparzeniami, część po zatruciu dymem. Dramatyczna walka o życie jednego z pensjonariuszy trwa na miejscu - mówił RMF FM po godz. 12 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Reanimowana osoba była w bardzo ciężkim stanie. Niestety, nie udało się uratować jej życia.

Prawdopodobnie mężczyzna ten zatruł się dymami pożarowymi - przekazał mł. bryg. Kaniak.

Pozostali podopieczni DPS trafili do pobliskiej świetlicy. Tymi osobami zajmuje się zespół zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Jak ustaliła reporterka RMF FM, pożar już się nie rozprzestrzenia.

Ogień wybuchł wybuchł w jednym z pokojów zamieszkałych przez pensjonariuszy i nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Niestety, bardzo duże zadymienie spowodowało tak dużą liczbę osób poszkodowanych