Do ogromnego karambolu doszło w piątkowy wieczór na trasie S19 w województwie lubelskim. W wyniku gęstej mgły zderzyło się 18 pojazdów. Utrudnienia trwały całą noc.


Do karambolu doszło w piątek po godzinie 20:30 na trasie S19 pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ w okolicy wsi Stojeszyn w województwie lubelskim.

W okolicach miejscowości Stojeszyn zderzyło się 18 samochodów - 13 osobowych, 2 ciężarówki, 3 busy.

Wskutek zdarzenia 12 osób przewieziono do szpitali. Z dotychczasowych informacji wynika, że nikt nie zginął. 

Strażacy, którzy brali udział w działaniach, przy użyciu sprzętu hydraulicznego rozcinali niektóre pojazdy - powiedział RMF FM st. kpt Michał Tyra ze straży pożarnej w Janowie Lubelskim. Na miejscu pracowało 12 zastępów strażaków z PSP i OSP.

Do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze - mgła oraz śliska nawierzchnia.

Z drogi usuwane są ostatnie pojazdy, więc utrudnienia powinny się zakończyć ok. godz. 9 - powiedziała w sobotę rano dyżurna lubelskiego oddziału GDDKiA Katarzyna Śpiewak.

Droga została już odblokowana. Utrudnienia trwały wiele godzin.

