Do ogromnego karambolu doszło w piątkowy wieczór na trasie S19 w województwie lubelskim. W wyniku gęstej mgły zderzyło się 18 pojazdów. Utrudnienia trwały całą noc.

Karambol na S19 / Policja Lubelska /





Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Do karambolu doszło w piątek po godzinie 20:30 na trasie S19 pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ w okolicy wsi Stojeszyn w województwie lubelskim.

W okolicach miejscowości Stojeszyn zderzyło się 18 samochodów - 13 osobowych, 2 ciężarówki, 3 busy.

Wskutek zdarzenia 12 osób przewieziono do szpitali. Z dotychczasowych informacji wynika, że nikt nie zginął.

