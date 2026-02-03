Sąd Rejonowy w Mławie zdecydował we wtorek o trzech miesiącach aresztu dla 25-latki - matki noworodka znalezionego przez policjantów w szafce. Kobieta jest podejrzana o usiłowanie dzieciobójstwa. Jak przyznał prokurator, dziecko miało obrażenia główki. Konieczny był zabieg.

Stan dziecka jest obecnie stabilny. Nic nie zagraża jego życiu – powiedział szef prokuratury w Mławie (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

25-letnia matka noworodka z Mławy została aresztowana na trzy miesiące.

Noworodek został znaleziony w szafce w domu, miał obrażenia głowy i był lekko wychłodzony.

Dziecko przeszło zabieg w szpitalu i obecnie przebywa w placówce w Warszawie.

Wobec matki dziecka sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące - przekazał we wtorek prokurator rejonowy w Mławie Kamil Rytelewski.

25-letnia matka noworodka to jedna z trzech osób, którym w związku z prowadzonym tam śledztwem zostały przedstawione zarzuty, w tym druga, która w tej sprawie została aresztowana.

Rana na głowie noworodka

Szef Prokuratury Rejonowej w Mławie ujawnił dzisiaj, że po znalezieniu noworodka w szafce w jednym z pomieszczeń domu okazało się, że ma on obrażenia główki.

Była to ranka na główce. W jakich okolicznościach obrażenia te powstały, w tej sprawie na razie nie mogę się wypowiedzieć - zastrzegł prok. Rytelewski. Do oceny charakteru obrażeń i mechanizmu ich powstania niezbędna będzie opinia medyczna biegłego.

Stan dziecka jest obecnie stabilny. Nic nie zagraża jego życiu - powiedział szef mławskiej prokuratury.

W związku z obrażeniami głowy potrzebny był zabieg, który został przeprowadzony u noworodka, gdy razem z matką trafił on do szpitala.

Noworodek przebywa w jednym ze szpitali w Warszawie. Znany jest jego ojciec. Nie jest wykluczone, że będzie mógł on przejąć nad nim opiekę. Trwają ustalenia z tym związane.

Wychłodzone dziecko w szafce

Policja w Mławie 29 stycznia otrzymała zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej kobiecie, jak się potem okazało będącej po porodzie 25-latce, która przebywała w domu w jednej z miejscowości na terenie powiatu. Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli kwilenie dziecka, a następnie, przeszukując kolejne pomieszczenia domu, w szafce znaleźli noworodka - dziewczynkę.

Noworodek był lekko wychłodzony. Dziecko wraz z matką trafiło do szpitala.

W toczącym się śledztwie zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zabójstwa usłyszały matka oraz babka 25-latki. Matka trafiła na trzy miesiące do aresztu, a babka, ze względu na jej wiek, dostała policyjny dozór. Obie kobiety złożyły wyjaśnienia, negując swoje sprawstwo.

Początkowo w związku ze sprawą zatrzymano również ojca 25-latki, ale po przesłuchaniu został on zwolniony. Według ustaleń postępowania mężczyzna nie był "naocznym świadkiem wydarzeń", które rozgrywały się w domu, "zajmując się w tym czasie inwentarzem w gospodarstwie".