I wiceprzewodniczącą została Ewa Schaedler, posłanka z Wielkopolski i liderka tamtejszych struktur ugrupowania. Schaedler pełni także funkcję wiceszefowej sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Stanowisko II wiceprzewodniczącego objął Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski oraz były szef Radia Szczecin. Rudawski od lat związany jest z Polską 2050 jako lider ugrupowania w swoim regionie.

Sprawdzeni działacze w kluczowych rolach

W zarządzie pozostają także dotychczasowy skarbnik, poseł Łukasz Osmalak oraz sekretarz generalny Robert Sitnik. Do grona zarządzającego dołącza również szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz.

Zgodnie ze statutem partii, przewodnicząca może powołać do czterech członków zarządu, a szef klubu wchodzi w jego skład z urzędu. Pozostałe miejsca obsadzi Rada Krajowa, która jest najwyższym organem ugrupowania.

Rada Krajowa wybierze pozostałych członków

Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że wkrótce zwoła Radę Krajową, która zdecyduje o obsadzie pozostałych stanowisk w zarządzie. Przewodnicząca zadeklarowała także, że zarekomenduje do zarządu Paulinę Hennig-Kloskę, swoją rywalkę z niedawnych wyborów.

Pełny skład zarządu Polski 2050 ma być znany do końca tygodnia. Nowe władze ugrupowania mają ruszyć do działania z nową wizją i energią.