Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, świeżo wybrana przewodnicząca Polski 2050, ogłosiła skład nowego zarządu swojego ugrupowania. Wśród nominowanych znaleźli się zarówno doświadczeni politycy, jak i osoby związane z regionami.
- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu Polski 2050.
- Pozostałych członków zarządu wybierze Rada Krajowa.
- Pełny skład zarządu ma być znany do końca tygodnia.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w minioną sobotę wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, nie zwlekała z decyzjami personalnymi. We wtorek ogłosiła nazwiska pierwszych członków nowego zarządu partii.