Narodowy Bank Polski zapowiedział emisję wyjątkowej monety kolekcjonerskiej - złotego banknotu o nominale 100 zł, wykonanego z jednej uncji czystego złota. Limitowana seria trafi do sprzedaży w lutym 2026 roku.

Banknot o nominale 100 zł 1 uncja Złota 2026 / Wyroby Mennicze / Shutterstock

Nowa moneta kolekcjonerska NBP to kolejna pozycja w prestiżowej serii odwzorowującej polskie banknoty w formie szlachetnych kruszców. Projekt autorstwa Roberta Kotowicza przedstawia banknot 100 zł w artystycznej, złotej odsłonie, łącząc klasyczne motywy znane z papierowych pieniędzy z nowoczesną technologią menniczą.

Moneta została wybita z najczystszego złota próby Au .9999, waży 31,1 g (1 uncja) i ma prostokątny format 50 × 25 mm, nawiązujący do kształtu banknotu. Wykończenie w standardzie Proof oraz gładki rant podkreślają jej ekskluzywny charakter. Całość umieszczona jest w eleganckim etui z dołączonym folderem emisyjnym.

Emisja jest ściśle limitowana - powstanie maksymalnie 1500 sztuk tej monety. Każda z nich posiada nominał 100 zł i jest oficjalnym środkiem płatniczym w Polsce.

Dla kolekcjonerów i miłośników złota

Złoty banknot 100 zł z 2026 roku to propozycja skierowana do kolekcjonerów monet NBP, miłośników numizmatyki oraz osób ceniących ponadczasową wartość złota i estetykę polskiego pieniądza. Moneta łączy w sobie walory inwestycyjne, historyczne i artystyczne.