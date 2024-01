37-latek z powiatu tomaszowskiego (Lubelskie) poszukiwany za przestępstwa o charakterze pedofilskim, których dopuścił się za pośrednictwem Internetu trafił już do zakładu karnego. Policja zatrzymała go na terenie województwa śląskiego.

37-latek poszukiwany za przestępstwa pedofilskie / Policja Lubelska / Policja

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego 37-latka z powiatu tomaszowskiego.

W miniony poniedziałek zatrzymali go na terenie województwa śląskiego. Mężczyzna poszukiwany był od listopada ubiegłego roku. Za pośrednictwem Internetu składał dziewczynkom poniżej 15 roku życia propozycje dokonania innej czynności seksualnej, jak również przesyłał im treści pornograficzne. Okazało się, że ma do odsiadki łącznie 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. We wtorek 37-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności - przekazał podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Policja przypomina, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych, sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.