​Plastikowe butelki, opakowania, zabawki czy woreczki znikające w przydomowym kompostowniku - to nie jest naukowe science fiction. Badacze z Politechniki Lubelskiej zdobyli właśnie złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków w Korei. Ich osiągnięcie to specjalne tworzywo polimerowe, które zaczyna się rozkładać w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

W 16. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Kobiet "KIWIE 2023" uczestniczyło 400 badaczy, wynalazców i przedsiębiorców z 40 krajów oraz ponad 350 wynalazków.

Byli w tym gronie naukowcy z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej: dr inż. Aneta Tor-Świątek, prof. Tomasz Garbacz i prof. Tomasz Klepka. Zaproponowali sposób wytwarzania biodegradowalnej kompozycji polimerowej. Właśnie to rozwiązanie jury nagrodziło złotym medalem i nagrodą specjalną. Wynalazek umożliwia otrzymywanie wyrobów wtryskiwanych jak np. opakowania, pojemniki, zabawki z kompozycji przyjaznej środowisku.

Zaletą materiału biodegradowalnego, który opracowaliśmy jest to, że pod wpływem lekko podwyższonej temperatury będzie on ulegał degradacji. Zaczyna się to już w temperaturze 60 stopni C. Już po trzech miesiącach w takiej temperaturze materiał ulega degradacji i rozpoczyna się procesu recyklingu. Na początek materiał zniekształca się, zmniejsza się jego masa. Ponadto rozpoczyna się utrata właściwości mechanicznych, zaczyna się kruszyć. Na końcu pozostaje kompost. Co ważne przy rozkładzie tego materiału nie ma żadnych szkodliwych substancji, które są uwalniane do powietrza, czy do gleby - tłumaczy dr inż. Aneta Tor-Świątek.



To kolejny sukces lubelskiej badaczki na wystawie w Korei. Rok temu zaprezentowała sposób wytwarzania folii mikroporowatej, który również otrzymał złoty medal oraz nagrodę specjalną.