Stadion żużlowy przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie doczeka się zmian. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił właśnie przetarg na projekt i przebudowę niemal 80-letniego obiektu. Jego pojemność ma się podwoić, a sam tor skrócić.

O rozpoczęciu postępowania poinformował prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Modernizacja obejmie budowę nowych trybun, w tym głównej z zapleczem dla zawodników, sędziów i mediów, a także stworzenie loży VIP oraz nowych pomieszczeń sanitarno-socjalnych. Pojemność stadionu ma wzrosnąć z 8 tys. do 16,6 tys. miejsc.

W planach jest również budowa parku maszyn (paddocku), nowych stref wejściowych, punktów gastronomicznych, instalacja odnawialnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia i nagłośnienia oraz zagospodarowanie terenu wokół stadionu. Tor zostanie skrócony z 382 do 350 metrów.

Wykonawca będzie zobowiązany także do powiększenia strefy bezpieczeństwa do 4 metrów, budowy zadaszenia i nowoczesnego zaplecza technicznego. Władze miasta podkreślają, że zmodernizowany stadion ma służyć nie tylko zawodom żużlowym, ale także innym wydarzeniom sportowym, koncertom i targom.

Chcemy zbudować największy stadion żużlowy w Polsce - zapowiedział zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara. W obiekcie powstanie również strefa konferencyjna, która ma umożliwić całoroczne wykorzystanie stadionu.

Oferty w przetargu można składać do 6 maja. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2028 rok.

Równolegle miasto planuje ogłoszenie przetargu na budowę kładki nad Bystrzycą oraz wielopoziomowego parkingu przy Al. Zygmuntowskich.

Lublinianie lubią żużel. Kilka tysięcy karnetów sprzedanych w 15 sekund

Wiceprezes Orlen Oil Motoru Lublin Piotr Więckowski wyraził zadowolenie z ogłoszenia przetargu. W jego ocenie stadion na 16 tys. miejsc może się okazać za mały na potrzeby kibiców. W rekordowym szczycie 8 tys. karnetów sprzedaliśmy w 15 sekund, a podłączonych było 60 tys. komputerów. To świadczy o zapotrzebowaniu na duży obiekt - powiedział.

Tor żużlowy przy Al. Zygmuntowskich powstał w 1948 roku i od lat nie przechodził gruntownej modernizacji. Zamiast przebudowy prezydent Żuk proponował wzniesienie hali sportowej z funkcją stadionu żużlowego w rejonie ul. Ciepłej i Krochmalnej, jednak w kwietniu 2025 r. ratusz odstąpił od umowy na projekt nowego obiektu i zapowiedział modernizację starego. Pierwsze rozbiórki i wyburzenia ruszyły w październiku.

Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin w pięciu ostatnich sezonach dochodzili do finału drużynowych mistrzostw Polski, trzy razy z rzędu w latach 2022-2024 zdobywając złote medale.