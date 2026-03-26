Łotewski parlament jednogłośnie przyjął poprawki do ordynacji wyborczej, które przewidują powrót do ręcznego liczenia głosów w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Decyzja ta została podjęta w obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo cyfrowych systemów wyborczych oraz po serii incydentów związanych z elektronicznym liczeniem głosów podczas poprzednich wyborów lokalnych.

W czwartek łotewski Sejm zdecydował o zmianie ordynacji wyborczej, przyjmując poprawki, które przewidują ręczne liczenie głosów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Za nowelizacją głosowało 93 posłów w liczącym 100 miejsc parlamencie. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obawy o bezpieczeństwo wyborów

Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs już wcześniej apelował o powrót do tradycyjnych metod liczenia głosów . Podkreślał, że w tak kluczowej kwestii, jak wybory powszechne, nie można polegać na zawodnych systemach informatycznych, które mogą być podatne na ataki lub awarie. Jego stanowisko zyskało szerokie poparcie wśród parlamentarzystów.

Decyzja o zmianie ordynacji została podjęta po incydentach, do których doszło podczas zeszłorocznych wyborów lokalnych. Po raz pierwszy zastosowano wówczas elektroniczny system liczenia głosów, który okazał się zawodny. Awaria systemu doprowadziła do poważnych nieprawidłowości, a odpowiedzialna za cyfryzację ministra Inga Berzina podała się do dymisji.

Dochodzenie w sprawie oszustwa

Po wyborach lokalnych ujawniono, że proces wyboru dostawcy systemu informatycznego nie odbył się w ramach publicznego zamówienia. Minister Berzina tłumaczyła to zagrożeniem ingerencji ze strony Rosji. W związku z nieprawidłowościami wszczęto dochodzenie dotyczące potencjalnego oszustwa na kwotę 1,5 mln euro.