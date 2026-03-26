W piątek przed Niedzielą Palmową na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie odbędzie się tradycyjne, 26. już nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To jedno z najbardziej symbolicznych wielkopostnych wydarzeń w regionie, które co roku gromadzi tysiące wiernych. W ubiegłym roku uczestniczyło w nim ponad trzy tysiące osób.

Droga krzyżowa na Majdanku w 2024 r. / Wojtek Jargiło / PAP

Droga Krzyżowa ruszy o godzinie 18:00.

Tegoroczne rozważania przebiegać będą pod hasłem "Ojcze przebacz", nawiązując do słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu. Organizatorzy - Centrum Duszpasterstwa Młodzieży oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej - podkreślają, że tematem przewodnim będzie refleksja nad istotą przebaczenia w życiu chrześcijanina.

W trakcie nabożeństwa przywoływane są wspomnienia byłych więźniów Majdanka, zarówno w formie relacji, jak i nagrań archiwalnych. W tym roku uczestnicy usłyszą m.in. nagrane w 2019 r. fragmenty wypowiedzi Zdzisława Badia, byłego więźnia, który podkreślał, że Majdanek był miejscem, gdzie więźniowie tracili nie tylko wolność, ale i tożsamość. Badio apelował o pamięć i przekazywanie historii kolejnym pokoleniom. Pamiętajcie o nas, ale i przebaczajcie, bo tylko dzięki przebaczeniu możliwe jest tak potrzebne nam wszystkim pojednanie - dodawał zmarły w 2021 r. były więzień.

Drogę Krzyżową na Majdanku kończy wspólna modlitwa o pokój.

Aby ułatwić mieszkańcom udział w wydarzeniu i powrót, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi w piątek wieczorem dodatkowe kursy komunikacji miejskiej.

Niemiecki obóz na Majdanku

Niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku działał od października 1941 do lipca 1944 roku. Przeszło przez niego około 130 tysięcy osób, z czego życie straciło około 80 tysięcy, w tym 60 tysięcy Żydów. W listopadzie 1944 roku na terenie obozu powstało Państwowe Muzeum na Majdanku - pierwsze na świecie muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej.