W Łukowie w województwie lubelskim dwie osoby zostały ranne w wyniku ataków z użyciem noża. W poniedziałek zakończyła się policyjna obława za sprawcą - przekazała telewizja Polsat News.

Dwie osoby zostały ranne / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Łukowie doszło do dwóch ataków, w wyniku których dwie osoby trafiły do szpitala.

Wśród rannych jest nastolatek.

Informacje regionalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl .

Do pierwszego ataku doszło po godzinie 18:00 w centrum Łukowa. Tam ranny zaatakowany nożem został nastolatek.

Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Wiemy, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział RMF FM aspirant sztabowy Marcin Józwik z policji w Łukowie.

O kolejnym ataku funkcjonariusze dowiedzieli się po godzinie 20:00.

W tym przypadku w innym rejonie miasta nożem został zraniony 40-latek. Wiemy, że ten mężczyzna został przewieziony do szpitala - wskazał aspirant sztabowy Marcin Józwik.

Koniec policyjnej obławy

W poniedziałek zakończyła się policyjna obława za sprawcą - przekazała telewizja Polsat News.

Stacja twierdzi, że zatrzymany był dobrze znany funkcjonariuszom.