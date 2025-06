Co najmniej 13 osób nie żyje, 53 są ranne - to tragiczny bilans zamachu, do którego doszło w niedzielę podczas mszy w chrześcijańskim kościele w Damaszku. Powiadomiło o tym ministerstwo zdrowia Syrii, cytowane przez agencję SANA. Reuters, powołując się na syryjskie służby bezpieczeństwa, informuje natomiast o 15 ofiarach śmiertelnych ataku. Zanim napastnik zdetonował materiał przypięty do ciała, strzelał.

/ RMF FM Do zamachu doszło w wypełnionym wiernymi kościele Mar Elias w Damaszku. Naoczny świadek powiedział w rozpowszechnianym w Internecie nagraniu, że napastnik wszedł i zaczął strzelać do ludzi, zanim zdetonował materiał wybuchowy przypięty do ciała. Relację potwierdziło syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Syryjskie MSW podało też, że sprawca należał do Państwa Islamskiego. Dotąd żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu. Siły bezpieczeństwa otoczyły kościół, by usprawnić udzielanie pomocy rannym i ich transport do szpitali - podały syryjskie media. Minister informacji Syrii Hamza Mostafa napisał w komunikacie, że "ten tchórzliwy akt jest sprzeczny z wartościami obywatelskimi, które nas jednoczą". "Potwierdzamy zobowiązanie państwa do podjęcia wszelkich wysiłków w celu zwalczania organizacji przestępczych i ochrony społeczeństwa przed wszystkimi atakami zagrażającymi jego bezpieczeństwu" - zapewnił. Atak był pierwszym tego typu w Syrii od lat i nastąpił, gdy Damaszek pod de facto islamistycznymi rządami próbuje zdobyć poparcie mniejszości żyjących w kraju - zauważyła agencja Associated Press. Zobacz również: Szef MSZ Iranu jedzie na spotkanie z Putinem

