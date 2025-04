Dwóch mężczyzn rannych w nocnej strzelaninie w pizzerii w Niemcach koło Lublina. Z informacji RMF FM wynika, że policja zatrzymała dwie osoby, poszukuje kolejnych uczestników zajścia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj wieczorem w Niemcach koło Lublina. Użyto broni.

Z informacji RMF FM wynika, że grupa napastników weszła do lokalu gastronomicznego na ulicy Głębokiej około godziny 23.00 i podeszła tam do trzech mężczyzn. Doszło do strzelaniny. Dwaj z nich zostali postrzeleni. Jeden z nich został ciężko ranny w brzuch i konieczna jest jego hospitalizacja.

Drugi z poszkodowanych mężczyzn z niegroźną raną otrzymał pomoc w innym szpitalu, z którego wyszedł na własne życzenie.

Policja szuka trzeciego mężczyzny - dowiedział się dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania obrażeń realnie zagrażających życiu. Poszukiwane są także osoby, które miały przyjechać do lokalu nieustalonym autem.

Prokuratura łączy ten incydent ze zniszczeniem dwóch aut na parkingu lokalu, do czego doszło w ten sam wieczór. Jeden samochód został spalony, drugi ma powybijane szyby.