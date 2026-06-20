Pożar, który wybuchł w jednym z najpopularniejszych hoteli w Dominikanie, zmusił do ewakuacji niemal 1700 turystów z całego świata. Niestety, nie wszyscy wyszli z tego cało – w płomieniach zginęła 46-letnia turystka z Włoch.

Dominikana / Shutterstock

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W Bayahibe - jednej z najbardziej znanych enklaw turystycznych Dominikany, w kompleksie Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel wybuchł pożar, który w ciągu kilku minut zamienił rajski wypoczynek w walkę o przetrwanie.

Według informacji przekazanych przez miejscowe władze, ogień pojawił się z nieustalonych jeszcze przyczyn.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni sprzyjał wykonany z trzciny palmowej dach oraz silny wiatr, który dodatkowo utrudniał akcję ratunkową.