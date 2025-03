W tym roku w Lubelskiem mają się rozpocząć prace przy budowie dwóch ekspresówek do wschodniej granicy. Poinformował o tym w piątek tamtejszy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wielkim placem budowy ma się stać trasa S12. GDDKiA planuje zacząć w tym roku budowę trzech odcinków ekspresówki o łącznej długości 65 km. Mowa o trasie od Dorohuska do Chełma, od Chełma do Dorohuczy i od Dorohuczy do Piask.

W przypadku drogi S17 planowane jest rozpoczęcie budowy odcinków Zamość Wschodni - Zamość Południowy, Zamość Południowy - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne.

Obie ekspresówki do wschodniej granicy miałyby być gotowe około 2030 roku.

Również w bieżącym roku GDDKiA zamierza uruchomić budowę trasy S19 między Lubartowem a Kockiem, między Kockiem a Radzyniem Podlaskim, trzeci odcinek ma sięgać Międzyrzeca Podlaskiego.