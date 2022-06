​Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zapoznał się z ofertami firm, które są zainteresowane dostawą autobusów wodorowych. Chodzi o przetarg, w którym na potrzeby lubelskiej komunikacji miejskiej mają trafić cztery tego typu 12-metrowej długości pojazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kontraktem zainteresowane są cztery podmioty. Miasto przeznaczyło na zakup pojazdów wodorowych ponad 5 mln zł, wszystkie oferty mieszczą się w tej kwocie - podał portal lublin112.pl.

W ramach tego samego zamówienia, razem z autobusami do Lublina dostarczona ma być ładowarka mobilna o mocy większej lub równej 20 kW przeznaczona do ładowania baterii. ZTM chce także, aby producent przygotował również zaczepy holownicze do autobusów, koło zapasowe, a także wykonał oklejenie pojazdów.

Wyposażenie autobusów wodorowych

Same autobusy mają posiadać klimatyzację, po 4 podwójne porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, system monitoringu, automaty do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe, system do zliczania pasażerów, a także informacji pasażerskiej.

Pojazdy muszą być niskopodłogowe i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nich ma posiadać minimum 70 miejsc, w tym co najmniej 27 siedzących. Do tego wydzieloną przestrzeń przeznaczoną do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego. Wśród zaleceń jest także montaż układu do neutralizacji patogenów chorobotwórczych.

Zgodnie z wymaganiami, autobus po zatankowaniu do pełna musi pokonać minimum 300 km w ruchu miejskim. Dostawa pojazdów ma nastąpić w terminie nie wcześniej niż 9 miesięcy i nie później niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.