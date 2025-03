78-latek próbował podpalić stację paliw we Włodawie (Lubelskie). Najpierw za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę, a następnie wyjął zapalniczkę, odpalił ją i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście płomień zgasł, stacja nie stanęła w ogniu. Mężczyzna uciekł, ale został ujęty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Całe zdarzenie zarejestrował monitoring / KWP w Lublinie /

Do niebezpiecznego incydentu doszło we Włodawie pod koniec ubiegłego tygodnia.

Na stację paliw przyszedł starszy mężczyzna. Podszedł do dystrybutora i za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę. Następnie wyjął zapalniczkę, odpalił ją i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście do podpalenia nie doszło: płomień zgasł.

Mężczyzna po całym zajściu uciekł.

Jako pierwsza rozlane paliwo zauważyła klientka stacji. To ona zaalarmowała obsługę, która wezwała na miejsce policję.

​Chwile grozy na stacji benzynowej. Rozlał paliwo, rzucił zapalniczkę KWP w Lublinie /

Policjanci namierzyli i zatrzymali 78-latka przy jednej z ulic we Włodawie. Trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał właśnie zarzut "usiłowania sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego".

Włodawski sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

Seniorowi z Włodawy grozi kara do 10 lat więzienia.

Motyw jego działania nie jest znany.

Policja zatrzymała 78-latka / KWP w Lublinie /