​Ma 12 metrów długości, zużywa maksymalnie 6 kg paliwa na 100 km i nie emituje żadnych szkodliwych substancji. To autobus wodorowy wyprodukowany przez spółkę Arthur Bus w lubelskim zakładzie przy ul. Frezerów. Jego testy potrwają do 12 listopada.

/ ZTM Lublin /

Autobus wodorowy Arthur H2 Bus zużywa nie więcej niż 6 kg paliwa na 100 km, co w porównaniu z dostępnymi na rynku pojazdami stawia go w czołówce oszczędności paliwa. Jego zasięg przy pełnym tankowaniu to ponad 500 km. Spełnia wszystkie wymogi i standardy nowoczesnej miejskiej komunikacji. Jest niskopodłogowy, klimatyzowany i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Może pomieścić 78 pasażerów, w tym 32 na miejscach siedzących.

/ ZTM Lublin /

Arthur H2 BUS po raz pierwszy został zaprezentowany w kwietniu 2022 r. na targach branżowych w Berlinie, natomiast swoją polską premierę miał podczas październikowych targów TRANSEXPO w Kielcach. Pojazd był testowany już m.in. w Berlinie, Monachium, Norymberdze, Żywcu, Wiśle, Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Cieszynie.

W Lublinie będzie testowany od 8 do 12 listopada przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Paliwo wodorowe jest aktualnie najczystszym, jakie jest w użyciu w wielu krajach całego świata. Chcemy, żeby Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym autobus zasilany ekowodorem będzie obsługiwał linie komunikacji miejskiej - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dziś podpisano również umowę o współpracy pomiędzy spółką Arthur, Politechniką Lubelską oraz MPK Lublin w zakresie kształcenia kadr. Chodzi o organizację praktyk studenckich, uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez Politechnikę Lubelską oraz wspólne prowadzenie badań naukowych.

Pierwszy autobus wodorowy po Lublinie będzie jeździł w sierpniu 2023, ale nie będzie to Arthur. Wcześniej Zarząd Transportu Miejskiego zakupił 12-metrowy pojazd Solaris Bus & Coach, który będzie mógł zabrać 85 pasażerów. Jego zakup jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.