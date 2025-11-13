Do groźnego wypadku doszło na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie dwa tramwaje zderzyły się tuż przed al. Mickiewicza. W wyniku kolizji rannych zostało 12 osób. Ruch tramwajowy w centrum miasta został wstrzymany.

/ KM PSP w Łodzi /

12 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przed al. Mickiewicza w Łodzi.

Osoby poszkodowane mają urazy głowy i nóg.

Przed godz.13 jeden pojazd najechał na tył poprzedzającego.

Tramwajami podróżowało około 120 osób.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku doszło tuż przed godziną 13:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jeden z tramwajów najechał na tył poprzedzającego pojazdu.

W wyniku zderzenia ucierpiało 12 osób. Poszkodowani doznali głównie urazów głowy i nóg.

/ KMPSP w Łodzi /

Na szczęście, jak podkreślają służby ratunkowe, żaden z pasażerów nie był w stanie zagrożenia życia.

W chwili wypadku w obu tramwajach podróżowało około 120 osób.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Część z nich została przewieziona do szpitala na dalsze badania.

Utrudnienia w centrum miasta

Z powodu wypadku ruch tramwajowy na ul. Piotrkowskiej został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje linii 2, 3, 6, 7, 11 i 19 zostały skierowane na objazdy przez ulice Żwirki oraz Kościuszki.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej.

/ KM PSP w Łodzi /

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do zderzenia tramwajów.

Policja apeluje do kierowców i pasażerów o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras komunikacji miejskiej.