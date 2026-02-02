Kutno (woj. łódzkie) otrzyma w tym roku niemal 3 mln zł dofinansowania z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnych i niebezpiecznych odpadów. Dzięki tym środkom ze składowiska przy ul. Majdany usuniętych zostanie około 300 ton farb, lakierów, klejów i kwasów.

Kutno otrzyma 3 mln zł na usunięcie niebezpiecznych odpadów ze składowiska przy ul. Majdany (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kutno otrzyma blisko 3 mln zł z budżetu państwa na usunięcie 300 ton niebezpiecznych odpadów ze składowiska przy ul. Majdany.

Miasto jest jedynym samorządem w woj. łódzkim objętym tegorocznym rządowym wsparciem w walce z nielegalnymi składowiskami.

W 2026 roku rząd przeznaczył łącznie 200 mln zł na likwidację niebezpiecznych odpadów w 12 lokalizacjach w Polsce.

Kutno jest jedynym samorządem w regionie łódzkim, który znalazł się na liście 12 lokalizacji objętych tegorocznym rządowym wsparciem w walce z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych. W sumie na ten cel przeznaczono 200 mln zł z budżetu państwa.

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas konferencji w Kutnie podkreśliła, że miasto już w 2025 roku skorzystało z państwowych funduszy, co pozwoliło na usunięcie 160 ton niebezpiecznych odpadów. W tym roku, dzięki współpracy z wojewodą, prezydentem Kutna i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, sfinansowane zostanie usunięcie kolejnych 300 ton toksycznych substancji, w tym opakowań zanieczyszczonych niebezpiecznymi materiałami.

Problematyczne składowisko wciąż pełne śmieci

Składowisko przy ul. Majdany 10 od lat stanowi poważny problem dla mieszkańców. W 2020 roku doszło tam do pożaru, w którego gaszeniu brało udział ponad 100 strażaków. Szacuje się, że na terenie nieruchomości wciąż zalega kilka tysięcy ton niebezpiecznych chemikaliów.

W ubiegłym roku, dzięki 5,5 mln zł pozyskanym przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, usunięto stamtąd 160 ton odpadów. Wojewoda łódzki Dorota Ryl wyraziła przekonanie, że miasto skutecznie przeprowadzi przetarg i w tym roku kolejne niebezpieczne odpady zostaną usunięte.

Prezydent Kutna Mariusz Sikora zapowiedział, że po otrzymaniu dotacji natychmiast ruszy procedura przetargowa. Podkreślił też, że ostatecznym płatnikiem za usuwanie odpadów powinien być podmiot odpowiedzialny za ich nagromadzenie.

Dotacja z budżetu państwa pokryje 99 proc. kosztów (2,97 mln zł), a wkład własny gminy wyniesie 30 tys. zł.

Państwo walczy z nielegalnymi odpadami

W 2026 roku rząd przeznaczył kolejne 200 mln zł na wsparcie samorządów w usuwaniu nielegalnych odpadów niebezpiecznych. Prace będą prowadzone w 12 lokalizacjach - w trzech kontynuowane, w dziewięciu rozpoczną się po raz pierwszy. W ubiegłym roku z 10 miejsc usunięto łącznie 17 tys. ton niebezpiecznych odpadów.