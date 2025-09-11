W centrum Łodzi zderzyły się dwa tramwaje. Ranne zostały trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala. Według wstępnych ustaleń jeden tramwaj najechał na tył drugiego. Na miejscu są utrudnienia.

W centrum Łodzi zderzyły się dwa tramwaje / KMP w Łodzi /

Do zderzenia tramwajów doszło przed godz. 9.30 w pobliżu skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza w centrum Łodzi.

Na al. Piłsudskiego przy ul. Sienkiewicza na torze w stronę przystanku Piotrkowska Centrum jeden tramwaj najechał na tył drugiego. W wyniku zderzenia obrażenia odniosły trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala – przekazał rzecznik łódzkich strażaków kpt. Łukasz Górczyński.

Zaraz po zderzeniu 14 podróżnych zgłaszało dolegliwości.

W zderzeniu uczestniczyły tramwaje linii nr 8 i 10B.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 8, 10, 12, 14, 18.

Ruch na ich trasie na ul. Piłsudskiego zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.