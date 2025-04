Obsługa cyfrowych narzędzi biurowych i wiedza o mediach społecznościowych to pięta Achillesowa polskich uczniów. Te braki ujawnił test kompetencji cyfrowych. Dziś do nowego IT Fitness Testu podeszli uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Uczniowie łódzkiego Zespołu Szkół Politechnicznych w trakcie IT Fitness Testu 2025 / Agnieszka Wyderka / RMF FM Polscy uczniowie dobrze radzą sobie z internetem i cyberbezpieczeństwem, natomiast kuleje obsługa cyfrowych narzędzi biurowych oraz brakuje im wiedzy o mediach społecznościowych. Tak wynika z testu kompetencji cyfrowych. Dziś (14 kwietnia) do nowego IT Fitness Testu podeszli uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi. Mimo pewnych trudności związanych z zadaniami z Worda, jak wspomina jeden z uczniów, z powodu braku odpowiedniego oprogramowania, oraz z wyszukiwaniem danych, uczestnicy wykazali się zaskakującą sprawnością. Wyróżniła się Laura Kołodziejczyk, która uzyskała imponujący wynik 100% trafnych odpowiedzi. Jej trzej koledzy osiągnęli 93,7%. Średni wynik całej klasy w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi wyniósł 78%, co również jest bardzo dobrym rezultatem. IT Fitness Test 2025, zainicjowany przez Związek Cyfrowa Polska, jest dostępny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W obecnej edycji przygotowano również wersję dla bardziej zaawansowanych - IT Master Test. Dzięki sugestiom nauczycieli, liczba pytań została zmniejszona, co pozwala na ukończenie testu podczas jednej lekcji informatyki - wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Łódzkie szkoły po raz drugi uczestniczą w tym cyfrowym sprawdzianie. Test skupia się na różnych aspektach cyfryzacji, od edycji tekstów, przez bezpieczne wyszukiwanie informacji w sieci, aż po umiejętność reagowania na próby wyłudzenia danych. IT Fitness Test może napisać każdy. Wystarczy wejść na stronę https://itfitness.eu/, utworzyć konto, wybrać wersję testu i wypełnić go. Dostępna jest także wersja demo. Udział w teście jest bezpłatny. Testowanie w całym kraju potrwa do końca października. Zobacz również: Budowa kolejnego tunelu kolejowego w Łodzi. Miasto zyska, ale przedsiębiorcy tracą

