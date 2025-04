Gdańsk szykuje się do przebudowy ulicy Czarny Dwór, będąca codziennym świadkiem długich korków i intensywnego ruchu, przede wszystkim z Przymorza, Zaspy czy Oliwy. To istotna informacja dla wszystkich, którzy na co dzień korzystają z tej trasy, aby dostać się do tunelu pod Martwą Wisłą, a następnie na trasę S7 czy tzw. południową obwodnicę Gdańska.

W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację ulicy Czarny Dwór wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II - zapowiada Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Prace remontowe obejmą odcinek od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. Zaplanowana modernizacja dot. odnowienia nawierzchni, która zostanie sfrezowana, a następnie pokryta nowymi warstwami masy bitumicznej. Znaczące zmiany czekają również samo skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z al. Jana Pawła II . Wydłużone zostaną prawoskręty od strony Przymorza i Brzeźna, co poprawi przepustowość tego skrzyżowania - zapowiada Aneta Niezgoda. Podkreśla również, że projekt wymusi także inne prace, w tym przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego. Całość prac, wraz z odbiorami, ma zająć około 27 tygodni od momentu podpisania umowy. W pierwszej kolejności skupione zostaną się na przebudowie skrzyżowania, a właściwy remont ulicy Czarny Dwór zaplanowano na okres poza sezonem wakacyjnym, aby - jak mówią urzędnicy - zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców i turystów. To miejsce, które pokonuje również wiele osób w drodze nad morze czy do Parku Reagana. Otwarcie ofert przetargowych przewidziane jest na 30 kwietnia.