Strzelec, zakładnicy w świątyni i ładunek wybuchowy, czyli atak na łódzką katedrę - taki ekstremalny scenariusz przećwiczyli dziś (27 września) policjanci, strażacy i inne służby oraz księża w ramach symulacji zagrożeń terrorystycznych "Katedra-23".

Ćwiczenia w łódzkiej katedrze / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Około 200 osób wzięło udział w wyjątkowych, szeroko zakrojonych ćwiczeniach "Katedra-23". Ich celem jest ocena środków bezpieczeństwa stosowanych dla ochrony osób w miejscach kultu religijnego.

Ćwiczenia odbywały się wewnątrz Archikatedry Łódzkiej oraz na placu przed świątynią. Stworzono symulacją zagrożeń terrorystycznych, jakie mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego.

Przede wszystkim chodziło o przetestowanie i ulepszenie środków zapobiegawczych i procedur reagowania takich, jak sprawdzenie obiektu pod kątem podejrzanych przedmiotów, reagowanie na atak terrorystyczny z użyciem środków chemicznych lub biologicznych, ewakuacja, komunikacja i współpraca ze służbami.

Zależy nam na tym, żeby te ćwiczenia pokazały, że metody przez nas wypracowane są skuteczne i będą miały rację bytu, gdyby naprawdę doszło do tego rodzaju zagrożeń - mówił podkom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ćwiczenia w łódzkiej katedrze Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ćwiczenia zorganizowano w łódzkiej katedrze, bo jest to obiekt na tyle duży, że pozwalał służbom na przećwiczenie procedur i reakcji podczas zdarzeń z udziałem wielu osób.

Zajmujemy się w naszym projekcie także małymi świątyniami, ale na potrzeby sprawdzenia procedur ważne jest, by zrobić to w odpowiednim środowisku i uznaliśmy, że jest to właśnie katedra - dodał dr Rafał Batkowski, ekspert ds. Bezpieczeństwa z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Chcemy być przygotowani, gdyby cokolwiek takiego mogło się wydarzyć. Chodzi przecież o zdrowie i życie ludzi, stąd zaangażowanie Kościoła katolickiego i innych kościołów wydaje się naturalne - podkreślił ks. Jacek Kacprzak z Archidiecezji Łódzkiej.

Wnioski z ćwiczeń i wypracowane procedury posłużą do szkolenia personelu m.in. budynków kultu religijnego, galerii handlowych czy obiektów sportowych. Wszystko po to, aby ich pracownicy wiedzieli, jak reagować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Ten niezwykle ważny test zorganizowali: Uniwersytet Łódzki, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Archidiecezja Łódzka i Konsorcjum Projektowe ProSPeRes.