"Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza pracuje nad ponad 10 eksperymentalnymi narzędziami do prowadzenia wojny w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem technologii kwantowej" – podał w czwartek "South China Morning Post", cytując oficjalny dziennik chińskiego resortu nauki. Część narzędzi ma być już testowana w warunkach bojowych.

Zdj. poglądowe / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Celem użycia nowych narzędzi z wykorzystaniem technologii kwantowej przez Chiny ma być przetwarzanie danych z pola walki w kilka sekund.

Nowinki mają też pomóc w wykrywaniu niewidzialnych dla radarów samolotów typu stealth i zapewnić nawigację odporną na zagłuszanie.

Chiny chcą wyprzedzać trendy militarne w projektowaniu cyberuzbrojenia.

Projekt jest częścią szerszej strategii modernizacji armii ChRL, która planuje pełną informatyzację do 2027 roku.

Nowa era wojny cyfrowej? Testy Chin

Proces wykorzystania eksperymentalnych narzędzi, nadzorowany przez laboratorium superkomputerowe Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych, koncentruje się na wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji.

Dowódcy liczą, że komputery kwantowe umożliwią przetwarzanie ogromnych ilości danych z pola walki w kilka sekund, co bardzo usprawni podejmowanie decyzji i alokację zasobów. Powstałe narzędzia mają służyć także do pozyskiwania danych wywiadowczych z publicznej cyberprzestrzeni.

Nowe rozwiązania, o których jako pierwszy napisał dziennik "Keji Ribao" wydawany przez chińskie ministerstwo technologii i nauki", mają również uszczelnić obronę powietrzną poprzez wykrywanie samolotów typu stealth, których nie widzą tradycyjne radary, oraz zapewnić precyzyjną nawigację odporną na zagłuszanie.

Anonimowy oficer przyznał w rozmowie z gazetą, że głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy tworzeniu nowego cyberuzbrojenia są "szybkość i zmiana". Żeby zaprojektować dobrą broń, trzeba najpierw pomyśleć o formacie przyszłej wojny - podkreślił wojskowy, zwracając uwagę na konieczność wyprzedzania trendów militarnych.

Liu Wei, badacz z Sił Wsparcia Informacyjnego ALW, poinformował, że zespół pracuje nad "nowymi modelami świadomości pola walki, opartymi na zasadach cyberbezpieczeństwa", ściśle współpracując z oddziałami liniowymi w celu zrozumienia ich potrzeb operacyjnych.

Rozwój technologii kwantowej jest jednym z filarów strategii modernizacji sił zbrojnych ChRL, które wyznaczyły sobie cel osiągnięcia pełnej "informatyzacji" do 2027 roku.