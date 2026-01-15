Dla ośmiu województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, które będą powodować gołoledź. Aktualne są ostrzeżenia hydrologiczne: II stopnia na Warmii i Mazurach i Podlasiu oraz I stopnia na Dolnym Śląsku. O prognozie na kolejne dni w Radiu RMF24 mówiła Agnieszka Harasimowicz, synoptyk IMGW. Przed nami zimny, a na wschodzie kraju mroźny tydzień i raczej bez opadów.

Alerty IMGW. Gdzie drogi mogą przypominać lodowisko?

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gołoledzią dotyczą województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego.

Nadal obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Ostrzeżenia te dotyczą rzek: Wel w woj. warmińsko-mazurskim (alert obowiązuje do godz. 12) oraz Pisa (alert do godz. 8) i Biebrza (alert do godz. 10) poniżej ujścia Netty w woj. podlaskim.

IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody dot. rzeki Bóbr w woj. dolnośląskim. Obowiązuje ono do godz. 10 w czwartek.

Pogoda - prognoza na kolejne godziny i dni

W czwartek po zakończeniu obowiązywania ostrzeżeń opady nadal będą występować, jednak już zdecydowanie słabsze.

Słabych opadów śniegu spodziewamy się miejscami na północnym wschodzie, wschodzie oraz wysoko w Karpatach. Na pozostałym obszarze okresami słabe opady deszczu lub mżawki oraz miejscami deszczu ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie i w centrum opady mogą jeszcze lokalnie marznąć i powodować gołoledź - powiedziała Agnieszka Harasimowicz, synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna w czwartek od -7, -5 st. C na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 2, 4 st. C na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek na znacznym obszarze od -3 do 1 st. C. Chłodniej na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich - tam od -11 do -6 st. C. Taki podział na mroźną, wschodnią połowę kraju i cieplejszy zachód utrzyma się przynajmniej przez najbliższy tydzień.

We wschodniej połowie kraju należy spodziewać się w nocy i rano spadków temperatury poniżej -15 st. C. Przed nami zimny, a na wschodzie kraju mroźny tydzień i raczej bez opadów. Słabe opady śniegu możliwe są jedynie lokalnie.

Wszystko za sprawą potężnego wyżu znad Rosji, który na długie dni obejmie wschodnią połowę kraju i będzie sprowadzał do nas zimne, suche powietrze ze wschodu, które z każdym dniem docierać będzie coraz dalej na zachód.