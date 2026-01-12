Groźny pożar budynku mieszkalnego w Słotwinach koło Koluszek w województwie łódzkim. Podczas akcji gaśniczej dwóch strażaków miało wypadek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W poniedziałkowe popołudnie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Słotwiny (gm. Koluszki, woj. łódzkie).

Podczas akcji gaśniczej dwóch strażaków miało wypadek.

Dwóch strażaków spadło z dachu, czy nawet wpadło do tego budynku - powiedział RMF FM rzecznik prasowy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Jeden z nich odmówił udzielenia pomocy medycznej, drugi ma lekkie otarcia. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował.

W działaniach uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej.