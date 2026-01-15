W miejscowości Zagórz na Podkarpaciu w czwartek na ranem, dokładnie ok. godz. 4, doszło do pożaru hali produkcyjnej. Gdy na miejsce przyjechali strażacy, ogniem objęty był cały budynek. Kilka minut później runął dach hali. Na miejscu pracowało 61 strażaków.

Pożar w Zagórzu na Podkarpaciu / Komenda Powiatowa PSP w Sanoku / Państwowa Straż Pożarna

Pożar hali w Zagórzu

Na szczęście nikt nie został ranny.

Na miejscu działało 18 zastępów straży pożarnej, czyli 61 strażaków.

Trwa rozbiórka budynku i dogaszanie ewentualnych zarzewi ognia.

