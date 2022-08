60 osób uczy się, jak opiekować się pszczelą rodziną podczas bezpłatnych warsztatów, zorganizowanych przez łódzki magistrat. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy.

Warsztaty pszczelarskie w Łodzi pod nazwą: "Adoptuj pszczołę" cieszą się ogromnym zainteresowaniem / lodz.pl / Materiały prasowe

Właśnie trwa drugi cykl warsztatów pszczelarskich pod nazwą "Adoptuj pszczołę". Magistrat po sukcesie ubiegłorocznego szkolenia zorganizował następne. 60 osób uczy się, jak zostać pszczelarzem. Uczestnicy spotykają się w pasiece pszczelarza Dariusza Gielnika. Pierwszy blok zajęć miał charakter teoretyczny.

Jaka jest rola owadów zapylających w naturalnym środowisku; które rośliny miododajne są przyjazne pszczołom; jakie są typy uli i pasiek - wiedza przeogromna i na pewno bardzo ciekawa dla pasjonatów pszczelarstwa - mówi Adam Pąsiek z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi.

Potem uczestnicy zaczynają nabywać umiejętności praktycznych w pasiece. Dowiadują się: jak opiekować się pszczelą rodziną, w jaki sposób pozyskuje się miód i wytapia wosk. Uczą się także, jak wygląda wyposażenie pracowni pszczelarskiej i jak obsługuje się poszczególne urządzenia.

Po takim szkoleniu każdy z uczestników będzie gotowy do założenia własnej pasieki i opieki nad pszczołami.

Warsztaty pszczelarskie kończą się w październiku. Są realizowane dzięki funduszom Wydziału Kształtowania Środowiska. Ubiegłoroczny, pierwszy program był finansowany z budżetu obywatelskiego.

Kiedy ogłosiliśmy nabór, liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania - zauważa Pąsiek. W ciągu kilku godzin mieliśmy dwukrotnie więcej chętnych, niż miejsc. Dlatego stwierdziliśmy, że skoro jest to tak ważna wiedza z ekologicznego punktu widzenia i jeśli łodzianie chcą ją zdobywać, to koniecznie trzeba im to umożliwić w kolejnym roku.

Zainteresowanie wciąż jest bardzo duże, dlatego Wydział Kształtowania Środowiska łódzkiego Urzędu Miasta nie wyklucza, że w przyszłym roku też zorganizuje kolejną edycję programu "Adoptuj pszczołę".