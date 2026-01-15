W środę do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach (Łódzkie) zgłosił się mężczyzna z nietypową prośbą – przyniósł rannego ptaka. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy zwierzę otrzymało fachową pomoc.

/ Policja /

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W środę około godziny 15:30 do pabianickiej komendy (woj. łódzkie) wszedł 35-letni mężczyzna, niosąc w kartonowym pudle czarnego ptaka.

Jak wyjaśnił, znalazł go rannego w zaroślach pomiędzy Tereninem a Pawlikowicami, a ponieważ było ranne, mężczyzna uznał, że bez jego pomocy nie przetrwa kolejnych dni. Zabrał je zatem ze sobą. Nie wiedząc, co z nim zrobić, dostarczył je do siedziby policji.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się nietypowym zgłoszeniem i wezwali osobę odpowiedzialną za opiekę nad dzikimi zwierzętami. Okazało się, że ranny ptak to kormoran czarny - gatunek objęty częściową ochroną w Polsce.

Ptak został przewieziony do kliniki weterynaryjnej w Konstantynowie Łódzkim, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.



Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia rannego, dzikiego zwierzęcia należy powiadomić odpowiednie służby.

"Właściwa reakcja i wrażliwość na los zwierząt mogą uratować życie" - podkreślają funkcjonariusze.