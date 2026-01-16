Wypocząć w pięknym miejscu korzystając z okazji last minute można nie tylko w zagranicznych kurortach. Do sprawdzenia ofert polskich sanatoriów zachęca Narodowego Funduszu Zdrowia. Łódźki oddział codziennie dostaje 60-70 zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe - mogą skorzystać z nich inni oczekujący na kurację.

Łódźki oddział NFZ otrzymuje codziennie ok. 60-70 zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Ze zwolnionych terminów mogą skorzystać psoby, które oczekują na wyjazd do sanatorium.

Zimą wiele osób rezygnuje z wyjazdu

Zimą do łódzkiego NFZ trafia najwięcej zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Codziennie do Funduszu zgłasza się 60-70 osób, które nie chcą lub nie mogą wyjechać na zaplanowaną wcześniej kurację.

Powody rezygnacji są różne: konieczność palenia w piecu, opiekowania się bliskimi, wizyta u specjalisty, wykupiona wycieczka do Tajlandii, brak basenu w sanatorium. Seniorzy narzekają także na zbyt krótki dzień i mrozy. Dlatego zachęcamy wszystkie osoby oczekujące na wyjazd do uzdrowiska, którym minęło 18 miesięcy od poprzedniego pobytu na kuracji, do korzystania z sanatoryjnego last minute - powiedziała rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.

Od morza do gór

W drugiej połowie stycznia pacjenci z woj. łódzkiego mogą wyjechać do miejscowości uzdrowiskowych w całej Polsce, np. w rejonach nizinnych - do Ciechocinka i Buska-Zdroju, górskich - do Kudowy-Zdroju, Polańczyka, Ustronia, w nadmorskich - do Kołobrzegu i Sopotu.

Codziennie ok. dziesięciu osób korzysta ze zwróconego skierowania. Trzeba jednak liczyć się z tym, że wyjazd ze zwrotu może nastąpić w ciągu kilku dni - zaznaczyła i dodała, że leczenie last minute może rozpoczynać się wcześniej niż ustawowe, obowiązujące w normalnym trybie 14 dni.

Gdzie otrzymać informację o zwrotach?

Rzeczniczka łódzkiego NFZ podkreśliła, że pula zwrotów nieustannie się zmienia, dlatego warto na bieżąco kontaktować się z Działem Leczenia Uzdrowiskowego ŁOW NFZ. O skierowania ze zwrotów należy pytać w oddziale NFZ, w którym składało się wniosek.

Mieszkańcy woj. łódzkiego moga uzyskać informacje na ten temat od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerami telefonów: (42)275-40-83, (42)275-40-89 oraz 800 190 590 (bezpłatna infolinia NFZ); a także na sali obsługi klientów przy ul. Targowej w Łodzi i w delegaturach.



Kto może skorzystać?

Z przyspieszonego wyjazdu ze zwrotu może skorzystać tylko osoba, której skierowanie zostało rozpatrzone pozytywnie i otrzymała numer w kolejce oczekujących. Poza tym zwrócone skierowanie musi odpowiadać profilowi leczenia, np. osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wyjazd w góry, nie będzie mogła skorzystać ze zwrotu na pobyt w sanatorium położonym w takim rejonie.

Niestety, wiele osób odsyła skierowania do uzdrowiska tak późno, że nikt już nie może z nich skorzystać. Apelujemy - jeśli ktoś wie, że nie będzie mógł wyjechać, powinien natychmiast odesłać skierowanie do łódzkiego oddziału Funduszu. Będziemy starali się przekazać je innym pacjentom, którzy czekają na wyjazd - dodała Anna Leder.

Fundusz może uznać rezygnację z leczenia za usprawiedliwioną, jeśli kuracjusz nie może wyjechać z powodu wypadku losowego lub choroby ubezpieczonego, potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

W takim przypadku NFZ wyznaczy nowy termin kuracji. Nieuzasadniony zwrot oznacza, że niedoszły kuracjusz musi złożyć nowe e-skierowanie i poczekać na wyjazd.



Ile się zazwyczaj czeka na wyjazd do sanatorium?

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego w łódzkim NFZ wynosi obecnie około ośmiu miesięcy, licząc od dnia wpływu skierowania; dzieci i młodzież czekają na wyjazd do uzdrowiska ok. sześciu miesięcy.

W ubiegłym roku łódzki Fundusz skierował na leczenie w uzdrowiskach ponad 27 tys. osób, w tym na leczenie sanatoryjne dorosłych ponad 26 tys., a na leczenie szpitalne dorosłych - 733. Na leczenie ambulatoryjne, czyli takie, podczas którego kuracjusz sam opłaca nocleg i wyżywienie, a NFZ płaci za zabiegi, wyjechało 141 osób.