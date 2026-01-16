Pięć osób zatruło się tlenkiem węgla w Skierniewicach (woj. łódzkie). Wszystkie przebywały w tym samym domu. Wśród nich jest niespełna roczne dziecko.

Cztery osoby trafiły do szpitala w Skierniewicach, a jedna do placówki w Brzezinach, wszystkie były przytomne.

Źródłem czadu był najprawdopodobniej kocioł na paliwo stałe, który został zabezpieczony przez strażaków.

Do wspomnianej sytuacji doszło w piątek w Skierniewicach.

Strażaków zaalarmował zespół ratownictwa medycznego, który interweniował w domu jednorodzinnym przy ul. Sosnowej.

Detektor medyków wykazał, że w środku jest czad.

Strażacy po przyjeździe na miejsce potwierdzili obecność tlenku węgla - powiedział portalowi RMF24 st. kpt. Bartłomiej Wójcik, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Czadem podtruły się kobiety w wieku od 17 do 83 lat i niespełna roczna dziewczynka.

Wszystkie były przytomne - poinformował nas st. kpt. Wójcik.

Niebezpieczny gaz wydobywał się najprawdopodobniej z kotła na paliwo stałe, który po przyjeździe na miejsce zabezpieczyli strażacy.