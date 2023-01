Na Placu Kolumny Paryskiej w Łodzi 34-latek i jego 21-letnia znajoma zaczęli kłócić się z napotkanym mężczyzną. W trakcie awantury padły strzały z broni gazowej. Obecnie trwają czynności policji zmierzające do wyjaśnienia okoliczności, jak i podłoża zdarzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódzcy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w czwartek rano na Placu Komuny Paryskiej w Łodzi. Do wyjaśnienia zatrzymano 34-letniego mężczyznę i jego 21-letnią znajomą.

Wstępnie ustalono, że przed godziną 8 na placu doszło do sprzeczki pomiędzy idącą parą a napotkanym mężczyzną. Podczas awantury 34-latek, który był w towarzystwie swojej 21-letniej znajomej, wyciągnął broń gazową i oddał strzał w powietrze. Przestraszony mężczyzna uciekł do pobliskiego budynku. Napastnik pobiegł za nim. Wewnątrz lokalu doszło do szarpaniny między mężczyznami i interweniującym funkcjonariuszem straży miejskiej - zrelacjonowała mł. asp. Kamila Sowińska z komendy miejskiej w Łodzi.

Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu policjanci natychmiast pojechali na miejsce. W pobliskiej bramie na ulicy Sienkiewicza zatrzymano podejrzanego wraz z jego towarzyszką. Zabezpieczona została broń gazowa, którą posiadał sprawca. Obecnie śledczy prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności, jak i podłoża zdarzenia.