Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęli uchwałę, w której wyrazili poparcie dla lokalizacji elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Wskazali, że jej budowa w regionie zapewni miejsca pracy i zminimalizuje społeczno-ekonomiczne skutki odchodzenia od węgla.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za przyjęciem stanowiska głosowali wszyscy obecni na sali radni.

Jak zaznaczono, wobec nieuniknionej transformacji energetycznej, jednym z ważniejszych warunków zrównoważonego rozwoju Łódzkiego jest ulokowanie w regionie bełchatowskim elektrowni jądrowej. Dlatego - jak podkreślono - radni województwa wspierają uwzględnienie Bełchatowa w planach budowy tej strategicznej dla Polski inwestycji.

Radni: mamy infrastrukturę i kadry

W uchwale wskazano, że górniczo-energetyczny kompleks w Bełchatowie od 50 lat gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski, posiada zasoby techniczne, kadrowe i infrastrukturalne pozwalające na ulokowanie elektrowni jądrowej. Dodano, że istniejąca sieć elektroenergetyczna, dostęp do uzbrojonych terenów oraz wykwalifikowana kadra pracownicza stanowią solidną bazę dla projektu. Jednocześnie zaangażowanie obecnej załogi kompleksu zmniejszy bardzo poważne skutki redukcji etatów w kopalni i elektrowni, w których dziś pracuje łącznie ponad 6,7 tys. pracowników.

"Budowa elektrowni jądrowej pozwoli na utrzymanie i przekształcenie miejsc pracy dla tysięcy mieszkańców regionu, minimalizując społeczno-ekonomiczne skutki odchodzenia od węgla. Bełchatów wpisuje się w cele Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który zakłada wsparcie regionów szczególnie narażonych na negatywne skutki dekarbonizacji" - można przeczytać w uzasadnieniu.

Elektrownia ma być symbolem udanej transformacji

"Sejmik Województwa Łódzkiego, w pełni wspierając inicjatywę podkreśla, że projekt budowy elektrowni jądrowej w Bełchatowie to krok ku ekologicznej, stabilnej i nowoczesnej przyszłości Polski. Wierzymy, że rząd podejmie decyzję o priorytetowym traktowaniu tej inwestycji, a ta stanie się symbolem udanej transformacji energetycznej oraz impulsem rozwojowym dla całego regionu" - dodano.

W listopadzie ub.r. blisko 30 organizacji związkowych z kopalni i elektrowni w Bełchatowie i Turowie zaapelowało do premiera Donalda Tuska o działania na rzecz powstania w regionie bełchatowskim elektrowni jądrowej.

Według związków za lokalizacją elektrowni jądrowej w kompleksie Bełchatów przemawiają m.in.: istniejąca już sieć elektroenergetyczna wokół Bełchatowa; sieć transportu drogowego i kolejowego; dostępność wody chłodzącej dla obiektów jądrowych; tereny uzbrojone z pełną infrastrukturą, od lat kulturowo związane z działalnością przemysłową; możliwość wykorzystania do budowy bloku jądrowego istniejącej infrastruktury bloku węglowego; potencjał pracowniczy z kadrą inżynieryjno-techniczną; większa społeczna akceptacja na terenach przemysłowych w obliczu dekarbonizacji.

PGE rekomenduje rządowi Bełchatów

Na początku grudnia ub.r. prezes PGE Dariusz Marzec poinformował, że spółka rekomenduje rządowi okolice Bełchatowa w woj. łódzkim na lokalizację drugiego etapu budowy polskich elektrowni jądrowych, m.in. ze względu na sieć elektroenergetyczną i dostępną na miejscu kadrę inżynieryjno-techniczną.

Szef PGE GiEK Jacek Kaczorowski podkreślał wówczas, że przyszłość bełchatowskiego kompleksu może być skupiona wokół energetyki odnawialnej i atomowej. Apeluję do rządzących o wsparcie i działania na rzecz sprawiedliwej transformacji. Apeluję do związków zawodowych o dalsze zaangażowanie w dialog. Apeluję do nas wszystkich, abyśmy pamiętali, że transformacja nie może odbywać się kosztem spokoju społecznego - mówił podczas akademii z okazji Dnia Górnika.