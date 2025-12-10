Polska tradycja plecionkarstwa oficjalnie znalazła się na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. To ogromne wyróżnienie dla całej społeczności plecionkarzy i szansa na rozwój tej unikalnej sztuki.

Zdjęcie archiwalne z Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu / Marek Zakrzewski / PAP

Polska tradycja plecionkarstwa została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO podczas konferencji w New Delhi.

Wpis ma wspierać rozwój rzemiosła i przekaz tradycji młodszym pokoleniom.

Plecionkarstwo w Polsce opiera się głównie na wiklinie i ma wielowiekową tradycję.

To siódma polska tradycja na liście UNESCO.

Prestiż i szansa

"Wpis plecionkarstwa na listę UNESCO to szansa na rozwój tego unikalnego rękodzieła poprzez warsztaty, wystawy i projekty edukacyjne, które pozwolą młodszym pokoleniom odkrywać jego bogactwo i zapewnią międzypokoleniowy przekaz tej tradycji" - napisano na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy Wojciech Świątkowski podkreślił w komunikacie, że wpisanie tradycji plecionkarstwa z Polski na listę UNESCO "to ogromne wyróżnienie dla całej społeczności, która od lat kultywuje tę tradycję". "To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim potwierdzenie, że praca wykonywana w warsztatach w całej Polsce ma znaczenie globalne. To dowód, że tradycja, która powstaje w naszych dłoniach, jest częścią światowego dziedzictwa" - zaznaczył.



Króluje wiklina

Plecionkarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję, a podstawowym surowcem wykorzystywanym w tej sztuce zawsze były materiały pochodzenia roślinnego - łodygi traw, słomy, korzenie sosny czy jałowca. Najważniejszym materiałem pozostaje jednak wiklina, która stanowi dziś blisko 90 proc. wykorzystywanego surowca.

Historycznie najbardziej charakterystycznym produktem była samołówka (więcierz, wiersza), a rozwój rzemiosła na przestrzeni wieków wspierały kolejne fale osadnictwa, szczególnie od średniowiecza do połowy XIX w. - z istotną rolą osadników olenderskich. Od drugiej połowy XIX w. znaczący wpływ na kształt współczesnego plecionkarstwa miało natomiast szkolnictwo kierunkowe, rozwijające się m.in. w Galicji, Wielkopolsce i centralnym Mazowszu, gdzie tradycje te są pielęgnowane do dziś.

Współcześnie portale społecznościowe ujednolicają wzornictwo na świecie, jednak tym, co wciąż wyróżnia polskie plecionkarstwo, jest dominacja wikliny jako materiału podstawowego - element głęboko zakorzeniony w lokalnej historii i kulturze rzemiosła.

Jednym z dwóch miejsc w kraju, gdzie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 2014 r. kształci się w zawodzie koszykarz-plecionkarz, jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Polskie tradycje na liście

W poprzednich latach na listę UNESCO wpisano sześć tradycji z Polski: szopkarstwo krakowskie, kulturę bartniczą, sokolnictwo, tworzenie dywanów kwiatowych na Boże Ciało, flisactwo i poloneza - tradycyjny polski taniec.

Ogłoszenie wpisu odbyło się podczas 20. sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w New Delhi w Indiach.